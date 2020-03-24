Пропавшую 81-летнюю женщину нашли погибшей в Любятово
На месте работают следователи и полицейские
Женщину нашли спустя сутки после исчезновения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Днем 24 марта пропавшую пенсионерку из Пскова Антонину Шевелеву нашли мертвой. Как пишет ПАИ, тело женщины нашел в Любятово случайный прохожий, труп лежал на дороге у леса.
Видимых признаков насильственной смерти на теле нет, но точную причину гибели установят судебно-медицинские эксперты. На месте работают следователи и полицейские.
81-летняя псковичка ушла из дома в Пскове на улице Гражданской около 14:00 23 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU