Пропавшую 81-летнюю женщину нашли погибшей в Любятово

24 Март 2020 2020-03-24T16:23:26+03:00

На месте работают следователи и полицейские

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Днем 24 марта пропавшую пенсионерку из Пскова Антонину Шевелеву нашли мертвой. Как пишет ПАИ, тело женщины нашел в Любятово случайный прохожий, труп лежал на дороге у леса.

Видимых признаков насильственной смерти на теле нет, но точную причину гибели установят судебно-медицинские эксперты. На месте работают следователи и полицейские.

81-летняя псковичка ушла из дома в Пскове на улице Гражданской около 14:00 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU