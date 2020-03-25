Михаил Ведерников поблагодарил предпринимателей и волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T10:26:50+03:00

Многие люди выразили свою готовность помочь в борьбе с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram выразил благодарность псковичам, которые не остались равнодушными в сложившейся ситуации, активно предлагают свою помощь и поддержку. Глава региона отмечает, что власти и общественники получают множество звонков и сообщений от волонтеров и бизнесменов.

Люди спрашивают, как записаться в волонтёры и чем можно помочь, предлагают развозить еду пенсионерам, помогать им в быту.

- Но что особенно важно и ценно – несмотря на жёсткие условия выживания, в которых оказался сегодня малый и средний бизнес, я систематически получаю сообщения от наших предпринимателей, которые предлагают свою помощь, свои производственные мощности для выпуска средств личной санитарной защиты, - отметил губернатор.

Псковские предприниматели готовы выпускать необходимые товары безвозмездно или по себестоимости. По мнению главы региона, такие предложения выражают ответственную гражданскую позицию псковичей и достойны уважения.

- Могу точно сказать, что я не забуду такое отношение, и все эти люди впоследствии могут рассчитывать на мою поддержку, ответную помощь и соответствующее отношение, - добавил Михаил Ведерников.

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ИСТОЧНИК KP.RU