Михаил Ведерников поблагодарил предпринимателей и волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram выразил благодарность псковичам, которые не остались равнодушными в сложившейся ситуации, активно предлагают свою помощь и поддержку. Глава региона отмечает, что власти и общественники получают множество звонков и сообщений от волонтеров и бизнесменов.
Люди спрашивают, как записаться в волонтёры и чем можно помочь, предлагают развозить еду пенсионерам, помогать им в быту.
- Но что особенно важно и ценно – несмотря на жёсткие условия выживания, в которых оказался сегодня малый и средний бизнес, я систематически получаю сообщения от наших предпринимателей, которые предлагают свою помощь, свои производственные мощности для выпуска средств личной санитарной защиты, - отметил губернатор.
Псковские предприниматели готовы выпускать необходимые товары безвозмездно или по себестоимости. По мнению главы региона, такие предложения выражают ответственную гражданскую позицию псковичей и достойны уважения.
- Могу точно сказать, что я не забуду такое отношение, и все эти люди впоследствии могут рассчитывать на мою поддержку, ответную помощь и соответствующее отношение, - добавил Михаил Ведерников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Псковские студенты-медики помогают региону в борьбе с коронавирусом
Чем занимаются волонтеры-медики, рассказала Марина Гаращенко (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU