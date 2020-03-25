В Псковской области подтвердились 4 случая заражения коронавирусом
Четыре случая заражения коронавирусом в Псковской области официально подтверждены. Новую статистику сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем «Инстаграме».
Заболевшие чувствуют себя нормально, симптоматика у них отсутствует. Под наблюдением врачей они останутся до полного выздоровления.
Все, кто контактировал с инфицированными, также находятся под присмотром медиков.
Фото: instagram Михаила Ведерникова.
- Это ещё раз подтверждает, что превентивная работа по группам риска действительно может остановить целые цепочки возможных заболеваний. Поэтому ещё раз призываю со всей ответственностью относиться к необходимости соблюдения 14-дневного карантина по возвращении из-за границы, - отметил губернатор.
Предположительно инфицированными остаются 3 человека, госпитализировано с подозрением на новую инфекцию – 22 человека.
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Губернатор Псковской области надеется вернуться в регион в субботу (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU