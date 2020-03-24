Результат теста на коронавирус у Михаила Ведерникова отрицательный

24 Март 2020 2020-03-24T15:01:25+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников получил результаты теста на коронавирус. Ковид-19 у главы региона не выявлен. Ответ из лаборатории Михаил Ведерников опубликовал в своем Instagram.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Напомним, псковский губернатор почувствовал недомогание, сдал тест на коронавирус и остался на карантине в Москве, продолжая работать дистанционно (подробности).

- Слава богу, все хорошо, результат отрицательный. Однако симптоматика ещё осталась, и врач рекомендовал остаться на больничном до пятницы. Очень надеюсь, что в субботу уже буду в Пскове и сменю дистанционную форму работы на очную на месте (так всё же результативнее), - написал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU