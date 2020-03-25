В Псковской области 50 групп детсадов закрыли на карантин из-за ОРВИ

25 Март 2020 2020-03-25T15:25:08+03:00

В случае превышения эпидемического порога руководство детского сада само принимает решение о карантине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К коронавирусу эти меры отношения не имеют

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В Псковской области на карантин закрыто более 50 групп детских садов из-за ОРВИ. Об этом передает корреспондент ПАИ с пресс-конференции с председателем комитета по образованию Александром Седуновым.

- Сейчас более 50 групп закрыто на карантин по простудным заболеваниям, это не имеет отношения к коронавирусу. Детские сады и дошкольные учреждения работают в соответствии с указом губернатора, принимая дополнительные меры противодействия распространению коронавируса, - подчеркнул Александр Седунов.

Если порог заболеваемости гриппом и ОРВИ будет превышен, руководство образовательного учреждения примет решение о введении карантина.

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По мнению председателя комитета по образованию, школы к такому режиму готовы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU