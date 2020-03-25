В Псковской области 50 групп детсадов закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Псковской области на карантин закрыто более 50 групп детских садов из-за ОРВИ. Об этом передает корреспондент ПАИ с пресс-конференции с председателем комитета по образованию Александром Седуновым.
- Сейчас более 50 групп закрыто на карантин по простудным заболеваниям, это не имеет отношения к коронавирусу. Детские сады и дошкольные учреждения работают в соответствии с указом губернатора, принимая дополнительные меры противодействия распространению коронавируса, - подчеркнул Александр Седунов.
Если порог заболеваемости гриппом и ОРВИ будет превышен, руководство образовательного учреждения примет решение о введении карантина.
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По мнению председателя комитета по образованию, школы к такому режиму готовы (подробности).
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