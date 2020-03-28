Рынки и ярмарки в Псковской области могут продолжать работу для продажи продуктов питания

28 Март 2020 2020-03-28T13:37:55+03:00

Несмотря на указ о закрытии ТЦ и рынков, точки продажи продовольствия и товаров первой необходимости в них по прежнему могут работать. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев дал разъяснение к указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от 27 марта о закрытии на неделю торговых центров, рынков и точек общепита.

Как сообщает «Псковское агентство информации», председатель профильного комитета пояснил, что объекты розничной торговли, включая рынки и регулярные ярмарки, могут продолжать свою работу, но исключительно в целях продажи и реализации продовольственных товаров, продуктов питания, а также непродовольственных товаров первой необходимости.

«Субъектов, торгующих иными видами продукции, на рынках и ярмарках сейчас быть не должно, – заявил Андрей Михеев. – До органов местного самоуправления доведены эти указания, и предписано обеспечить контроль за их соблюдением совместно с органами полиции».

ИСТОЧНИК KP.RU