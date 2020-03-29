Количество авиарейсов из Пскова в Москву и Сочи сократят из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T13:57:52+03:00

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Количество авиарейсов из Пскова и Москву и Сочи, которые выполняет компания «Азимут», будет сокращено на период до стабилизации обстановки с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В связи с эпидемиологической ситуацией приняли совместное решение с руководством компании «Азимут» о временной оптимизации маршрутной сетки. Загруженность маршрута «Псков - Москва» снизилась вдвое (сейчас это очень хорошо), тем не менее, пока обойдёмся без гостей. Временно прямой рейс будет выполняться только по понедельникам и четвергам», — написал глава региона. — Как только обстановка стабилизируется, частота полетов будет увеличена. Будем надеяться, что это произойдёт уже во второй половине апреля. Наш план - ежедневные рейсы, но сейчас безопасность важнее».

Также он рассказал, что на маршруте «Псков - Сочи» рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU