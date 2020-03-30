Новые ограничительные меры введены в Псковской области из-за COVID-19

30 Март 2020 2020-03-30T02:38:27+03:00

В Псковской инфекционной больнице, куда доставляют коронавирусных пациентов, во время визита туда губернатора Михаила Ведерникова. Фото пресс-службы региональной администрации.

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В Псковской области введен ряд новых ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Очередные изменения и дополнения в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» были внесены в воскресенье, 29 марта, по итогам заседания областного оперативного штаба, прямо во время которого его членам сообщили о первом случае смерти в регионе пациента с подтвержденным COVID-19.

Согласно новому указу, опубликованному на официальном региональном портале правовой информации, до 12 апреля — на 2 недели —вводится запрет на проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, культурных, выставочных, просветительских и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также на оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей.

Еще одно важное нововведение: на территории Псковской области полностью приостанавливается работа парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-спортивных организаций, в том числе спортклубов и фитнес-центров, а также салонов сотовой связи. Ранее, напомним, в указе была лазейка, позволявшая таким заведениям работать при соблюдении ограничений на максимальное одномоментное количество посетителей.

Для того, чтобы граждане не остались отрезаны от информации и контактов с близкими, Управлению общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, а также региональному комитету по социальной защите поручено с привлечением волонтеров обеспечить оплату услуг сотовой связи, ремонт сотовых телефонов для граждан пожилого возраста, находящихся на самоизоляции.

Кроме того, новый указ к запрету курения кальянов в специализированных заведениях ставит их временно вовсе вне закона: введен запрет на доставку кальянов на дом, предоставление в аренду, а также оказание услуг кальянщиков на дому.

Новый указ содержит и требование к управляющим организациям на период действия ограничительных мер дважды в день проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств подъездов многоквартирных домов, в том числе лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и мусоросборных камер, перил лестниц.

В документе, подписанном губернатором, расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В их число вошли моющие, чистящие и полирующие средства, очки, линзы и их части, ортопедические изделия, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), похоронные принадлежности, печатные средства массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU