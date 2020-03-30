Псковский волонтерский центр «Единой России» передал большую партию масок для полицейских

30 Март 2020 2020-03-30T12:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный волонтерский центр партии «Единая Россия» передал партию медицинских масок областному УМВД для профилактики распространения коронавируса COVID-19. Средства индивидуальной санитарной защиты раздадут сотрудникам полиции, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в местном отделении партии.

Руководитель регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь регионального отделения партии и депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский вручил партию масок начальнику управления организации тылового обеспечения УМВД России по Псковской области тылового обеспечения полковнику внутренней службы Сергею Гуленко.

Ранее региональный волонтерский центр «Единой России» передал партию медицинских масок для раздачи людям в местах из массового скопления.

ИСТОЧНИК KP.RU