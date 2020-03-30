В Псковской области выросло число пациентов с подтвержденным и предполагаемым коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T14:02:52+03:00

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По данным на понедельник, 30 марта, в Псковской области относительно сведений на вечер 29 марта увеличилось число пациентов с подтвержденной и предполагаемой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области, на данный момент в области госпитализированы в связи с пандемией 31 человек (накануне было 24 человек, +7), подтверждены диагнозы у 8 человек (накануне — уже после первой в регионе смерти коронавирусного пациента — было 5 (+3)), подозрение на COVID-19 — у 5 человек (накануне — у 4-х (+1)).

ИСТОЧНИК KP.RU