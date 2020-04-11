2020-04-11T21:21:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусный диагноз у сотрудника псковской горбольницы не подтвердился

Олег Томилин
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У сотрудника псковской городской больницы, госпитализированного накануне с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, этот диагноз не подтвердился. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сегодня, 11 апреля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«У сотрудника городской больницы не подтвердился предварительный диагноз. Это хорошая новость, и я призываю вас сделать всё возможное, чтобы не стать героями плохих [новостей], — написал глава региона. — Ограниченные социальные контакты, максимальная #самоизоляция, – это достаточные меры, чтобы защитить себя и близких. На сегодня у нас 31 человек заражённые и предположительно заражённые. Не становитесь героями плохих новостей. Это легко. Берегите себя!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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