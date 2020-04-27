2020-04-27T15:59:21+03:00
Происшествия

Псковичек, устроивших скандал в магазине и пьяными катавшихся на автомобиле с 4 детьми, проверят органы опеки

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Стоп-кадры из видеозаписей ПАИ и пресс-службы УМВД России по Псковской области.Стоп-кадры из видеозаписей ПАИ и пресс-службы УМВД России по Псковской области.
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Наделавшим шуму приключениям двух пьяных псковичек, устроивших днем 25 апреля пьяный дебош в одном из псковских магазинов сети «Пятерочка» (видео инцидента публиковало «Псковское агентство информации»), а затем поехавших в пьяном виде на автомобиле с 4 детьми, будет дана правовая оценка представителями сразу нескольких служб.

Как сообщили «Псковскому агентству информации» в пресс-службе регионального УМВД, днем 25 апреля в полицию поступил звонок от очевидцев возмутительного поведения женщин, которые ехали пьяными по улице Алехина. Патрульный экипаж отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову незамедлительно выдвинулся на место для проверки данной информации.

Дорожные полицейские остановили серебристый Hyundai Elantra, которым управляла явно нетрезвая псковичка 1983 года рождения. У женщины имелись все признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, несвязная речь, агрессивное поведение и резкая смена настроения. В салоне иномарки на переднем сидении находилась 31-летняя подруга «автоледи», а на заднем сидели четверо детей.

В присутствии понятых водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, и факт управления машиной «под градусом» подтвердился: у женщины выявили почти 1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении женщины сотрудники ДПС составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за перевозку детей до 12 лет в салоне авто без использования детского удерживающего устройства. Иномарка была эвакуирована на специализированную стоянку.

При этом во время чтения административных материалов нетрезвая пассажирка авто выхватила из рук подруги документы и попыталась их уничтожить. Псковичка ругалась матом, оскорбляя полицейских и пыталась их ударить, а на неоднократные требования сотрудников ГИБДД прекратить противоправные действия не реагировала. В результате стражи порядка решили доставить её в УМВД России по городу Пскову для дальнейшего разбирательства. Теперь ей грозит штраф за мелкое хулиганство.

Также сотрудниками ГИБДД в ПДН УМВД России по городу Пскову направлены материалы для привлечения к административной ответственности и водителя, и пассажира иномарки за неисполнение родителями детей обязанностей по их содержанию и воспитанию. Органами опеки и ПДН в ближайшее время будет дана правовая оценка действий двух матерей.

Также полицейские дадут правовую оценку скандальной выходке женщин в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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