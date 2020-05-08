Псковичи могут сообщить о некачественной влажной уборке подъездов на «горячую линию»

8 Май 2020 2020-05-08T17:49:22+03:00

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Псковичи могут пожаловаться на управляющие организации, которые не исполняют предписания по влажной уборке мест общего пользования многоквартирных домов в период пандемии коронавируса, на «горячую линию» по телефону 299-005. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Там отметили, что в адрес городских властей продолжают поступать жалобы на неисполнение управляющими организациями указа губернатора Псковской области № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Чаще всего псковичи указывают на то, что некоторые управляющие компании не осуществляют влажную уборку мест общего пользования с требуемой периодичностью и с применением дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU