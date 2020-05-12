В Пскове 12 мая выпал снег (ФОТО)

12 Май 2020 2020-05-12T06:09:12+03:00

Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью в Пскове выпал снег. О резком похолодании и возможных осадках в виде мокрого снега накануне предупреждали специалисты Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.

Снег начал идти около 3 часов ночи и к 6 утра псковские пейзажи напоминали типичные ноябрьские виды.

Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU