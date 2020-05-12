В Пскове 12 мая выпал снег (ФОТО)
Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.
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Сегодня ночью в Пскове выпал снег. О резком похолодании и возможных осадках в виде мокрого снега накануне предупреждали специалисты Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.
Снег начал идти около 3 часов ночи и к 6 утра псковские пейзажи напоминали типичные ноябрьские виды.
Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU