2020-05-12T06:09:12+03:00
Общество

В Пскове 12 мая выпал снег (ФОТО)

Олег Томилин
Поделиться:
Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.
Изменить размер текста:

Сегодня ночью в Пскове выпал снег. О резком похолодании и возможных осадках в виде мокрого снега накануне предупреждали специалисты Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.

Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.

Снег начал идти около 3 часов ночи и к 6 утра псковские пейзажи напоминали типичные ноябрьские виды.

Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.

Последствия снегопада в Пскове в ночь на 12 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове 12 мая выпал снег (ФОТО)
С завтрашнего дня в Псковской области на работу должны выйти все, чья деятельность прямо не запрещена указом губернатора
Ночью в закрытое на карантин кафе в Пскове пробрался мужчина, чтобы покушать, переночевать и справить нужду
12 мая в Псковской области похолодает, возможны заморозки, дождь и мокрый снег
2 бани и автомобиль сгорели в Псковском районе за вечер и ночь
В Пскове произошел пожар в бане
Еще 20 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, больше всего — в Островском районе
В Пскове задержали укравшего велосипед безработного
13 человек в Псковской области стали фигурантами масштабного уголовного дела о незаконном обналичивании маткапитала
Под Островом произошло ДТП с грузовиком
Во второй половине дня 11 мая в Псковской области ожидаются дожди и сильный ветер
Сотрудники гостиницы «Ольгинская» в Пскове пожаловались на месячную задержку зарплаты
В гаражах на улице Чапаева в Великих Луках произошел пожар
Сегодня в Псковской области ожидается безветренная теплая погода
Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 300 человек
Об онлайн-эстафете «Псковской правды» рассказали в ходе праздничного телемарафона телеканала «78»
70 млн рублей сэкономили в Псковской области при заключении контрактов по дорожному нацпроекту на 2020 год
16 зараженных коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, выздоровели 8 человек
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с 75-летием Победы
Псковичи могут сообщить о некачественной влажной уборке подъездов на «горячую линию»
Инфоцентр областного УМВД предупреждает граждан о возможных задержках при оказанаии госуслуг
На псковской станции скорой помощи вдвое повысили оплату труда и установили новое оборудование