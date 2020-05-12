Губернатор объяснил, почему поручил поменять главврача Псковской станции скорой помощи

12 Май 2020 2020-05-12T12:09:55+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте объяснил, почему распорядился подыскать для главврача Псковской станции скорой помощи Михаила Мартынова «менее ответственную должность» во время визита в учреждение 8 мая.

«Во время повторного визита на станцию скорой помощи в Пскове проверил выполнение поручении от 17 апреля. Зарплаты врачам, диспетчерам, водителям выплачиваются в двои ном размере, как и было изначально запланировано. До 15 мая будут выплачены первые федеральные доплаты, — написал глава региона. — Что касается станции — комнаты отдыха, кухня, диспетчерская отремонтированы и переоборудованы. Вся новая техника установлена. Лично проверил наличие СИЗ – все есть с запасом».

«Однако, к сожалению, остались недоработки, — продолжил губернатор. — А если учитывать, что большая часть вышеперечисленных задач могла быть (и должна была!) выполнена и без моего непосредственного участия, принял решение перевести главного врача Михаила Юрьевича Мартынова на менее ответственную руководящую позицию. На передовои борьбы с коронавирусом сеи час должны работать те, кто готов в круглосуточном режиме эффективно решать любые задачи. Задержки протяже нностью в полгода – это не про наш регион. У нас нельзя так работать».

ИСТОЧНИК KP.RU