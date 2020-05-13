Школьники из Псковской области поделились первыми впечатлениями от участия во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

13 Май 2020 2020-05-13T12:25:20+03:00

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Школьники из Псковской области, которые уже начали участвовать в необычном всероссийском конкурсе «Большая перемена», в котором у них есть шанс не только лучше узнать себя, но и выиграть 200 тысяч и 1 млн рублей, а также поездку в «Артек», поделились с «Псковской правдой» первыми впечатлениями.

Так, 9-классник из Невеля Александр Воронков рассказал, что сначала отнесся к участию в конкурсе не серьезно: «О нем я узнал от своего классного руководителя. Подумал, да мало ли какие конкурсы сейчас проводятся, чтобы занять подростков во время самоизоляции».

Однако «первый же этап дал понять, что участвовать в конкурсе я буду: мне всегда нравилось узнавать свои скрытые черты и способности, а цель «Большой перемены», как раз в этом и состоит».

Александр Воронков уже дошел до этапа выбора своего направления и остановился на «Меняй мир вокруг!»: в рамках этого направления конкурса участники смогут «предложить свои решения по тематике smart city, современных экопоселений, современных архитектурных и ландшафтных решений».

Выбрать направление школьнику помогают тесты по 35-40 вопросов: на тип интеллекта, особенности личности и профориентацию. По итогам трех тестов участнику дается подсказка, в каком направлении двигаться.

При этом Екатерине Плотниковой — 8-класснице из Великих Лук — тесты показали, что ей больше всего (на 76 %) подходит направление «Познавай России» — о путешествиях и туризме. Однако девушка выбрала направление, посвященное новым медиа — «Расскажи о главном».

«Этот вызов для тех, кто мечтает стать журналистом, вести блог, хочет узнать об устройстве СМИ, прокачать свои медийные навыки, — рассказала Екатерина. — Это как раз подходит для меня. Я предполагаю, что в рамках данного вызова, будут творческие задания: написать интересную статью, взять пробное интервью, то есть все, связанное с коммуникацией с людьми».

Еще один участник конкурса из Невеля — волонтер и активист Российского движения школьников, 9-классник Алексей Тарчевский. У него за плечами огромный опыт участия в разного рода конкурсах, олимпиадах и исследованиях. За свои достижения он уже несколько раз бывал в «Артеке». В прошлом году стал финалистом в «Добровольце России – 2019» с одним из своих проектов, в этом году снова подает заявку. Алексей назвал самым интересным на начальном этапе конкурса как раз прохождение профориентационных и личностных тестов.

«Я узнал о себе много нового, открыл неизвестные ранее качества и возможности, — рассказал он. — По итогам теста оказалось, что мне больше всего подходит направление, связанное с биологией и химией, но при этом, на мой взгляд, я никогда не знал эти предметы хорошо. В итоге я выбрал вызов «Создавай будущее!» [о науке и технологиях – КП-Псков]

После прохождения всех тестов, которые открыты до 23 июня, каждый участник получит доступ к образовательным ресурсам, позволяющим лучше узнать о выбранном направлении: книгам, подкастам, задачам.

Также школьники могут присоединиться к группе конкурсов, которые проходят в «ВКонтакте». За участие в них можно получать дополнительные баллы.

ИСТОЧНИК KP.RU