В псковском СИЗО-1 ввели особый режим из-за заражения сотрудника коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T15:53:45+03:00

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С сегодняшнего дня, 14 мая, в СИЗО-1 города Пскова введен особый режим из-за заражения одного из сотрудников коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщает пресс-служба псковского УФСИН, для предупреждения заболевания подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников уголовно-исполнительно системы коронавирусной инфекцией, в СИЗО приостанавливается прием посылок и передач, а также приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, кроме исключительных случаев.

На период действия особого режима продукты и товары первой необходимости для содержащихся в СИЗО арестантов можно будет заказать через магазин.

Для профилактики в учреждении и на прилегающей территории регулярно проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание.

В пресс-службе УФСИН подчеркнули, что случаев заболевания среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ФКУ СИЗО-1 не зарегистрировано.

Также сообщается, что ещё 27 марта главным государственным санитарным врачом - начальником филиала ЦГСЭН № 2 ФСИН России было вынесено постановление, в соответствии с которым до особого указания в учреждениях УФСИН России по Псковской области приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками.

Допуск адвокатов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, встречи с адвокатами проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Псковской области», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU