2020-05-18T12:30:27+03:00
Происшествия

Устроившую в апреле скандал в магазине на улице Алехина и ездившую с детьми пьяной псковичку поставили на учет в ПНД

Олег Томилин
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Теперь за поведением горе-матери будут пристально наблюдать сотрудники полиции.Теперь за поведением горе-матери будут пристально наблюдать сотрудники полиции.
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Псковичка, 25 апреля устроившая скандал на кассе продуктового магазина на улице Алехина в Пскове, а затем севшая пьяной за руль автомобиля, в котором находились дети, поставлена на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних как родитель, негативно влияющий на своих детей. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, полицейские установили, что действия разгоряченной алкоголем женщины отрицательно сказались на ее членах семьи.

Напомним, в конце апреля в полицию поступил звонок о нетрезвой женщине на иномарке, которая ранее вместе с подругой и тремя несовершеннолетними детьми кидалась жалобной книгой и пыталась ударить работника супермаркета. После дебоша женщины попытались уехать, однако, их авто было остановлено стражами порядка.

Но и это не угомонило приятельниц - выяснять отношения они начали уже с полицейскими: одна из женщин хотела уничтожить составленные на водителя протоколы, а также, нецензурно выражаясь, хватала сотрудников ДПС за форму и пыталась ударить представителей закона. В результате проверки был подтвержден факт нетрезвого управления транспортом, водитель была привлечена к административной ответственности.

Многодетная мать также ответит перед законом за свои действия, которые могли нанести вред психическому и нравственному развитию детей. На псковичку оформлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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