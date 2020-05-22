МЧС провело дезинфекцию СИЗО-1 и других объектов УФСИН в Пскове после заражения коронавирусом одного из сотрудников

22 Май 2020 2020-05-22T11:06:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 мая, сотрудники МЧС провели санитарную обработку и дезинфекцию подразделений УФСИН в Пскове для профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили «Комсомольской правде» в областном управлении МЧС, для дезинфекции специалисты чрезвычайного ведомства использовали мобильный комплекс специальной обработки. Специальными дезинфицирующими средствами, которые разрушительно действуют на вирусы, но безопасны для людей и окружающей среды, были обработаны прилегающая территория и внутренний двор ФКУ «СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области» и ФКУ «Отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области», а также спецавтомобили.

Напомним, ранее в СИЗО-1 у одного из сотрудников был обнаружен коронавирус. После этого в учреждении был введен особый карантинный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU