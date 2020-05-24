2020-05-24T16:46:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Псковской области выявили 26 новых зараженных коронавирусом, выздоровели еще 9

Олег Томилин
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За минувшие сутки, 23 мая, в Псковской области выявили еще 26 пациентов с коронавирусом. При этом общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 590. Кроме того, на 9 человек — до 230 — увеличилось и количество выздоровевших. В статистике по смертности вместо 10 человек, отмеченных накануне, теперь в официальной сводке дана формулировка «9+1» с пояснением что по одному из случаев проводится эпидемиологической расследование.

Кроме того, в субботу в Псковской области было сделано еще 507 тестов на коронавирус, их общее число за все время достигло 19313.

Статистика распространения инфекции COVID 19 в районах Псковской области по данным на утро 24 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 194 (+10)

Островский район – 68

Великие Луки – 64 (+5)

Псковский район – 55 (+3)

Невельский район – 41

Гдовский район – 25 (+4)

Новосокольнический район – 25

Порховский район – 20 (+1)

Опочецкий район – 14

Великолукский район – 10

Дедовичский район – 10

Струго-Красненский район – 10

Себежский район – 8 (+3)

Палкинский район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Плюсский район – 5

Дновский район – 3

Красногородский район – 3

Пушкиногорский район – 3

Пыталовский район – 3

Бежаницкий район – 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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