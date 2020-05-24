В Псковской области выявили 26 новых зараженных коронавирусом, выздоровели еще 9
За минувшие сутки, 23 мая, в Псковской области выявили еще 26 пациентов с коронавирусом. При этом общее число зараженных с момента начала пандемии достигло 590. Кроме того, на 9 человек — до 230 — увеличилось и количество выздоровевших. В статистике по смертности вместо 10 человек, отмеченных накануне, теперь в официальной сводке дана формулировка «9+1» с пояснением что по одному из случаев проводится эпидемиологической расследование.
Кроме того, в субботу в Псковской области было сделано еще 507 тестов на коронавирус, их общее число за все время достигло 19313.
Статистика распространения инфекции COVID 19 в районах Псковской области по данным на утро 24 мая выглядит так (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 194 (+10)
Островский район – 68
Великие Луки – 64 (+5)
Псковский район – 55 (+3)
Невельский район – 41
Гдовский район – 25 (+4)
Новосокольнический район – 25
Порховский район – 20 (+1)
Опочецкий район – 14
Великолукский район – 10
Дедовичский район – 10
Струго-Красненский район – 10
Себежский район – 8 (+3)
Палкинский район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Плюсский район – 5
Дновский район – 3
Красногородский район – 3
Пушкиногорский район – 3
Пыталовский район – 3
Бежаницкий район – 2
ИСТОЧНИК KP.RU