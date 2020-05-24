2020-05-24T16:33:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Смерть 10-го пациента от коронавируса в Псковской области поставили под сомнение

Олег Томилин
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В статистическом отчете о заболеваемости коронавирусом в Псковской области за 24 мая число умерших от COVID-19 c момента начала пандемии неожиданно сократилось с 10 до 9. Дано пояснение, что по факту одной из ранее зарегистрированных смертей проводится эпидемиологическое расследование.

Напомним, 29 апреля в Псковской области по официальной статистике насчитывалось 11 умерших от COVID-19, однако на следующий день на заседании регионального оперативного штаба губернатор Михаил Ведерников заявил, что принято решение изменить методику учета: с 30 апреля в статистику не попадали пациенты с коронавирусом, умершие от других серьезных заболеваний, например, от инфарктов и инсультов.

Благодаря изменившейся методики, в тот день число умерших опустилось до 9 и сохранялось на этом уровне более 3 недель. Лишь 21 мая глава региона сообщил о 10-м умершем и об обстоятельствах его госпитализации и гибели.

В частности, сообщалось, что 31-летний мужчина поступил в больницу уже в критическом состоянии, был сразу же подключен к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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