Губернатор Псковской области обратился за помощью к президенту России для борьбы с коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T12:51:40+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону со стороны федерального центра квалифицированными медицинскими кадрами и некоторым медоборудование для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем инстаграм-аккаунте, комментария свежую статистику по распространению пандемии в регионе.

«В Псковской области снова зафиксирован антирекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом (+41 за сутки). Нагрузка на наших врачеи с каждым дне м возрастает, и учитывая характерныи для региона дефицит медицинских кадров, это становится объективным и серье зным риском, — написал глава региона. — Считаю, что нам нужна дополнительная помощь специалистов-медиков».

ИСТОЧНИК KP.RU