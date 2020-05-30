Этой ночью двое пьяных водителей надебоширили на дорогах Пскова. Один подросток госпитализирован

30 Май 2020 2020-05-30T10:59:48+03:00

От удара пешеход отлетел в овраг

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Вчера, около 23:00 в деревне Адворицы Псковского района мужчина на Kia Sportage сбил подростка и скрылся с места ДТП.

Как сообщили "Комсомольской правде Пскове" свидетели, водитель находился в нетрезвом состоянии. А пешеход от удара вылетел в овраг.

Сотрудники аварийно-спасательной службы вместе с местными жителями помогли медикам поднять парня и погрузить в машину скорой помощи.

По ссылке видео, как ранее в Пскове, на улице Михаила Егорова, 2 водитель совершил разгром стоянки на полном ходу под вывеской медицинского центра "Лечу у дома".

ИСТОЧНИК KP.RU