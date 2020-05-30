Рассказываем, что привезли столичные медики в Псков для борьбы с Covid-19

30 Май 2020 2020-05-30T22:26:44+03:00

Среди специалистов: инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист и врач-хирург.

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После обращения губернатора Псковской области к Владимиру Путину, в Псков прибыли специалисты из Москвы, а с ними и машины гуманитарной помощи.

Среди специалистов: инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист и врач-хирург. Их работа начнется с завтрашнего дня со знакомства специалистов с маршрутизацией. Далее медики сами поставят план дальнейших действий.

Этой ночью в Псков также доставят 100 тысяч защитных костюмов, более 40 тысяч упаковок лекарств для борьбы с инфекцией и 3 миллиона масок для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU