В Дно за прошлые сутки резко возросло число заразившихся коронавирусом
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 1 июня, увеличилось на 44 человека и достигло 954 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось всего на 4 человека и достигло 364, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 2 июня в регионе за все время было сделано 23 922 тестов на коронавирус (суточный прирост + 1 031).
Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Дно, где прирост зараженных составляет + 34 человека.
Статистика по районам:
Псков – 277 (+3)
Бежаницкий район - 2
Великие Луки – 130 (+5)
Великолукский район – 34 (+1)
Гдовский районам – 27
Дедовичский район – 16
Дновский район - 45 (+34)
Красногородский район – 3
Куньинский район – 2
Локнянский район - 4
Невельский район - 47
Новоржевский район – 5
Новосокольнический район - 30
Опочецкий район – 25
Островский район – 96
Палкинский район - 10
Печорский район – 9
Плюсский район – 31 (+1)
Порховский район - 44
Псковский район – 77
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 3
Себежский район – 10
Струго-Красненский район – 16
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU