В Дно за прошлые сутки резко возросло число заразившихся коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:11:57+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 1 июня, увеличилось на 44 человека и достигло 954 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось всего на 4 человека и достигло 364, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 2 июня в регионе за все время было сделано 23 922 тестов на коронавирус (суточный прирост + 1 031).

Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Дно, где прирост зараженных составляет + 34 человека.

Статистика по районам:

Псков – 277 (+3)

Бежаницкий район - 2

Великие Луки – 130 (+5)

Великолукский район – 34 (+1)

Гдовский районам – 27

Дедовичский район – 16

Дновский район - 45 (+34)

Красногородский район – 3

Куньинский район – 2

Локнянский район - 4

Невельский район - 47

Новоржевский район – 5

Новосокольнический район - 30

Опочецкий район – 25

Островский район – 96

Палкинский район - 10

Печорский район – 9

Плюсский район – 31 (+1)

Порховский район - 44

Псковский район – 77

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 3

Себежский район – 10

Струго-Красненский район – 16

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU