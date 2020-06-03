Рециркуляторы «Аванта» – залог чистого и безопасного воздуха
Рециркулятор Аванта закрытого типа можно использовать в любом помещении, в присутствии людей. Рециркуляторы уничтожают до 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов в минимальный срок, имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Во всех облучателях установлены безозоновые ультрафиолетовые лампы.
Виды рециркуляторов
Горизонтальный – крепится на стену, а также имеет возможность установки в любой вид общественного транспорта.
Вертикальный – можно укомплектовать мобильной стойкой на колёсиках, а также установить в транспорт.
Потолочный – используется также в качестве светильника
Настольный – компактный, удобный, может использоваться не только в медицинских учреждениях, но и для дома.
Рециркуляторы не наносят никакого вреда здоровью человека, абсолютно безопасны для зрения. Они могут работать непрерывно или по графику, имеется датчик наработки часов.
«Если раньше, в советское время были ультрафиолетовые лампы, при работе которых следовало покидать помещение, то рециркуляторы нового поколения закрытого типа могут работать рядом с людьми, не причиняя вреда», - рассказала начальник отдела продаж Юлия Фёдорова.
Рециркуляторы «Аванта» захватывают воздух, прогоняют и обеззараживают его, после чего воздух в помещении очищается.
«Их можно устанавливать не только в медицинских учреждениях, но и в детских садах, заводах, фабриках, магазинах и администрациях, - отметила Юлия Фёдорова – Рециркуляторы можно использовать в классах во время сдачи выпускниками ЕГЭ, что позволит обезопасить детей при сдаче экзаменов».
Мы одни из немногих, у которых есть регистрационные удостоверения, выданные РОСЗДРАВНАДЗОРом. Обратите внимание, что, приобретая рециркуляторы без регистрационных удостоверений, Вы можете получить вместо пользы вред. Мы продолжаем изготавливать УФ рециркуляторы воздуха согласно спросу и потребностям.
Производство рециркуляторов «Аванта» находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45А.
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