Рециркуляторы «Аванта» – залог чистого и безопасного воздуха

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:51:56+03:00

Рециркуляторы «Аванта» захватывают воздух, прогоняют и обеззараживают его, после чего воздух в помещении очищается

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Рециркулятор Аванта закрытого типа можно использовать в любом помещении, в присутствии людей. Рециркуляторы уничтожают до 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов в минимальный срок, имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Во всех облучателях установлены безозоновые ультрафиолетовые лампы.

Виды рециркуляторов

Горизонтальный – крепится на стену, а также имеет возможность установки в любой вид общественного транспорта.

Вертикальный – можно укомплектовать мобильной стойкой на колёсиках, а также установить в транспорт.

Потолочный – используется также в качестве светильника

Настольный – компактный, удобный, может использоваться не только в медицинских учреждениях, но и для дома.

Рециркуляторы не наносят никакого вреда здоровью человека, абсолютно безопасны для зрения. Они могут работать непрерывно или по графику, имеется датчик наработки часов.

«Если раньше, в советское время были ультрафиолетовые лампы, при работе которых следовало покидать помещение, то рециркуляторы нового поколения закрытого типа могут работать рядом с людьми, не причиняя вреда», - рассказала начальник отдела продаж Юлия Фёдорова.

Рециркуляторы «Аванта» захватывают воздух, прогоняют и обеззараживают его, после чего воздух в помещении очищается.

«Их можно устанавливать не только в медицинских учреждениях, но и в детских садах, заводах, фабриках, магазинах и администрациях, - отметила Юлия Фёдорова – Рециркуляторы можно использовать в классах во время сдачи выпускниками ЕГЭ, что позволит обезопасить детей при сдаче экзаменов».

Мы одни из немногих, у которых есть регистрационные удостоверения, выданные РОСЗДРАВНАДЗОРом. Обратите внимание, что, приобретая рециркуляторы без регистрационных удостоверений, Вы можете получить вместо пользы вред. Мы продолжаем изготавливать УФ рециркуляторы воздуха согласно спросу и потребностям.

Производство рециркуляторов «Аванта» находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45А.

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