Мы помогли челябинской любви добраться до Пскова
Неравнодушные люди забрали Элизу с таможни города Пыталово
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Сегодня, 3 июня, неравнодушные люди забрали с таможни города Пыталово Элизу. Ранее мы уже писали о том, что девушка два дня жила на границе, чтобы попасть к своему любимому мужу.
Сейчас Элиза уже в пути... обратно. В Псков ее везет пскович, который по работе оказался неподалеку и откликнулся на просьбу сотрудников таможни - доставить девушку в псковский автовокзал.
Фото героини.
ИСТОЧНИК KP.RU