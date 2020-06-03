Мы помогли челябинской любви добраться до Пскова

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 июня, неравнодушные люди забрали с таможни города Пыталово Элизу. Ранее мы уже писали о том, что девушка два дня жила на границе, чтобы попасть к своему любимому мужу.

Сейчас Элиза уже в пути... обратно. В Псков ее везет пскович, который по работе оказался неподалеку и откликнулся на просьбу сотрудников таможни - доставить девушку в псковский автовокзал.

Фото героини.

ИСТОЧНИК KP.RU