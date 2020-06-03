2020-06-03T17:20:06+03:00
Общество

Мы помогли челябинской любви добраться до Пскова

Ольга Чернышеа
Поделиться:
Неравнодушные люди забрали Элизу с таможни города ПыталовоНеравнодушные люди забрали Элизу с таможни города Пыталово
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июня, неравнодушные люди забрали с таможни города Пыталово Элизу. Ранее мы уже писали о том, что девушка два дня жила на границе, чтобы попасть к своему любимому мужу.

Сейчас Элиза уже в пути... обратно. В Псков ее везет пскович, который по работе оказался неподалеку и откликнулся на просьбу сотрудников таможни - доставить девушку в псковский автовокзал.

Фото героини.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мы помогли челябинской любви добраться до Пскова
Границы не открыли: Путешествие Элизы из Челябинска к мужу в Латвию
Городу подарили долгожданную скульптуру "Я люблю Псков"
Велосипедный маршрут Псковской области признали одним из лучших в России
В Псковской области закрыто 4 детских сада, где выявлены заболевшие коронавирусом
Многодетные семьи в Псковской области сами смогут выбирать земельный участок
Рециркуляторы «Аванта» – залог чистого и безопасного воздуха
В Псковской области 1066 человек заразились короновирусом
Жительницу Гдова обнаружили в колодце живой
Авария в Гдове оставила без воды несколько многоквартирных домов
Видео: Патрулирование пожароопасности в регионе из кабины самолета
Возобновляется движение автобусов по трем междугородным маршрутам
Клен ты мой опавший: глава Соснового Бора лишил жителей поселка осеннего чуда
В Дно за прошлые сутки резко возросло число заразившихся коронавирусом
"У нас был праздник!": 9-летний Егорка из Центра соцобслуживания рассказал о подарках губернатора
Псковичек приглашают принять участие в флешмобе "Я - Мама!"
В 2020 году в Псковской области будет благоустроено рекордное количество территорий
Сотрудники МЧС Псковской области поздравили маленьких горожан с «Днем защиты детей»
Сегодня в Псковской области действует запрет на продажу алкоголя
В Новоржеве депутаты поставили "двойку" главе района
Стали известны свежие цифры распространения коронавируса в Псковской области
На два дня отключат свет на некоторых улицах Великих Лук
В псковском историческом парке «Россия — моя история» создадут археологическое пространство для детей