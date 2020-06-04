"Он умер, сражаясь за наши жизни, а свою – сохранить не сумел": не стало врача-реаниматолога Алексея Поднебесного

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:47:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 июня, псковский врач-анестезиолог Алексей Смолин на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что умер врач-реаниматолог Алексей Поднебесный, который сражался за жизни пациентов с COVID-19.

«В 22:50 остановилось сердце замечательного человека – врача-реаниматолога Алексея Поднебесного. Он умер, сражаясь за наши жизни, а свою – сохранить не сумел, – написал Алексей Смолин. – Светлая ему память. Псковичи, помянем его добрым словом. Ещё на одного хорошего человека стало меньше».

Алексей Поднебесный приехал из опочецкой больницы для работы в Псковский COVID-центр, чтобы помогать людям, заразившимся коронавирусом, но 29 мая сам стал его жертвой. У врача обнаружили тяжелую стадию заболевания.

Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 3 мая, увеличилось на 64 человека и достигло 1130 с момента начала пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU