Вход на Троицу организуют по пригласительным

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:02:57+03:00

Богослужение пройдет на фундаменте Софийского собора в Довмонтовом городе у стен кремля

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Вход на территорию Псковский кремля во время богослужения в День Святой Троицы организуют под строгим контролем и пригласительным.

«В силу всем нам известных обстоятельств, а также того, что это территория Псковского музея, в данный момент имеется строгое ограничение по количеству присутствующих на богослужении. В связи с этим вход на территорию Кремля будет осуществляться только по пригласительным, которые будут у прихожан Троицкого собора», – сообщили на официальной странице Свято-Троицкого собора в ВКонтакте.

Также в сообщении говорится, что богослужение пройдет на фундаменте Софийского собора в Довмонтовом городе у стен кремля.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7 (8112) 72-40-59.

ИСТОЧНИК KP.RU