Злоумышленники проделали отверстие в стене храма Жен Мироносиц

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:11:08+03:00

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В церкви Жен Мироносиц злоумышленники растесали окно в апсиде, сообщило «Сообщество защиты памятников Пскова» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Огромное отверстие в стене сделано со стороны алтаря.

Фото до и после: https://vk.com/club23391841

Церковь XVI века является объектом культурного наследия. Как отметили в комитете, данное действие «является нарушением законодательства об охране памятников».

Сотрудниками комитета по охране культурного наследия был осуществлен выход к церкви. В настоящее время выясняются обстоятельства проведения работ.

Лев Шлосберг в группе «Защитим исторический Псков» в социальной сети Facebook написал, что «до тех пор, пока любители нехудожественной самодеятельности в исторических храмах не получат наказание по 243 УК РФ, их отношение к памятникам не изменится. <...> Комитет по охране объектов культурного наследия не только не препятствует этим дикостям, но всячески их покрывает и становится соучастником преступлений».

ИСТОЧНИК KP.RU