Псковича отправили в СИЗО из-за постов во «Вконтакте»

14 Июнь 2020 2020-06-14T17:38:27+03:00

На жителя города Пскова завели дело об экстремизме и оправдании терроризма. Ему вменяют 16 записей с его страницы во «ВКонтакте».

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Псковский городской суд отправил псковича в СИЗО на время расследования ФСБ дела о призывах к экстремизму (205.2 УК) и оправданию терроризма (статья 280 УК) в социальных сетях. Ему вменяют 16 записей с его страницы во «ВКонтакте».

47-летнего мужчину задержали 11 июня, когда он сидел на скамейке у своего дома. По словам адвоката, вышедшие из автобуса росгвардейцы повалили его на землю, а один из них наступил на него ботинком. После этого у него дома провели обыск, изъяли технику и отвезли его на допрос. Об этом сообщают «Север.Реалии» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

Силовые структуры заинтересовались его стенкой в социальных сетях. В частности, дело касается записей о теракте в Архангельском ФСБ, деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой за эфир об этом взрыве, акциями против строительства храма в Екатеринбурге, обращения грузинского телеведущего Георгии Габуния к президенту РФ Владимиру Путину. Шибанов, по словам адвоката, в соцсетях также критиковал действия силовиков на акциях протеста в Москве летом 2019 года.

На суде мужчина подтвердил, что сам сделал все записи. Экспертизу постов проводили сотрудники Московского государственного лингвистического университета. Они признали, что в его действиях есть призыв «к совершению насильственных действий» и признаки «завуалированного призыва к совершению разрушительных действий и оправдания террористической деятельности».

Мужчина пробудет в СИЗО до 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU