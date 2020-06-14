2020-06-14T10:55:14+03:00
Общество

Коту митрополита Тихона создали страницу в Instagram

Ольга Чернышева
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Митрополит Псковский и Порховский Тихон создал страничку в социальной сети Инстаграм своему котуМитрополит Псковский и Порховский Тихон создал страничку в социальной сети Инстаграм своему коту
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Сегодня, 13 июня, митрополит Псковский и Порховский Тихон создал страничку в социальной сети Инстаграм своему коту - любимчику большого количества паломников и прихожан Псково-Печерского монастыря.

«По многочисленным просьбам мы запускаем официальный аккаунта кота митрополита Тихона», - сообщается под первой фотографией на страничке.

Рыжий кот породы мейн-кун имеет кличку Владыка и отличается своими внушительными размерами, по сравнению с другими котами.

Ранее мы рассказывали, что монастырь богат животными, к примеру, лето в Псково-Печерском монастыре началось с рождения косуль, а ранее, в мае, родились белочки.

Рыжий кот породы мейн-кун имеет кличку Владыка

Рыжий кот породы мейн-кун имеет кличку Владыка

ИСТОЧНИК KP.RU

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