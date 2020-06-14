Коту митрополита Тихона создали страницу в Instagram
Сегодня, 13 июня, митрополит Псковский и Порховский Тихон создал страничку в социальной сети Инстаграм своему коту - любимчику большого количества паломников и прихожан Псково-Печерского монастыря.
«По многочисленным просьбам мы запускаем официальный аккаунта кота митрополита Тихона», - сообщается под первой фотографией на страничке.
Рыжий кот породы мейн-кун имеет кличку Владыка и отличается своими внушительными размерами, по сравнению с другими котами.
Ранее мы рассказывали, что монастырь богат животными, к примеру, лето в Псково-Печерском монастыре началось с рождения косуль, а ранее, в мае, родились белочки.
Рыжий кот породы мейн-кун имеет кличку Владыка
ИСТОЧНИК KP.RU