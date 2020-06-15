Митрополит Тихон сыграл пьесу Бетховена для своего кота Владыки

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:41:02+03:00

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В instagram-аккаунте кота Владыки, питомца митрополита Псковского и Порховского Тихона, появилось первое видео. Митрополит исполняет для своего любимца вступление фортепианной пьесы-багатели «К Элизе» Людвига Ван Бетховена.

«У церковного министра культуры – кот ценитель классики», - шутят подписчики кота Владыки под видео. Люди под видео также пишут, что ждут, когда в профиле появятся новые фотографии.

Instagram-профиль у Владыки появился всего два дня назад. Сейчас на него подписано уже 750 человек.

cat_of_bishop Пьеса Бетховена «К Элизе» для Владыки

ИСТОЧНИК KP.RU