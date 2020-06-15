Аттестаты без эмоций: кто и как получил документы об окончании среднего образования

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:59:41+03:00

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Сегодня в российских школах начинают выдавать аттестаты выпускникам 9 и 11 классов, пишет газета Пустошкинского района "Вперёд".

«Пандемия коронавируса внесла коррективы и изменила правила буквально во всех сферах жизни, - отметила начальник отдела образования администрации района Наталья Пугачёва, — итоговая аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок выпускников».

Фото: Газета "Струги"

Аттестаты будут выдаваться по утвержденному графику с соблюдением мер безопасности и профилактики.

Школы самостоятельно принимают решение о дне выдачи аттестатов, но не позднее 20 июня. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в школах в обязательном порядке будут использовать медицинские маски и перчатки.

Фото: газета НЕВЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

«Не хватало тех эмоций, которые всегда испытывают выпускники в этот день. Не хватало родителей, которые не сдерживают слез, педагогов, которые были путеводителями по знаниям, песен и множества добрых слов», - отмечают в газете «Струги».

ИСТОЧНИК KP.RU