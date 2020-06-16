2020-06-16T09:58:50+03:00
Происшествия

Пьяный водитель Audi протаранил автобусную остановку в Пскове

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Фото: ПАИФото: ПАИ
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Пьяный водитель не справился с управлением и протаранил остановку около дома №56 на улице Советской армии в Пскове.

Как сообщает Псковское агентство информации, по предварительным данным, 15 июня, водитель, управляя автомобилем Audi, не справился с управлением и протаранил дерево, после чего влетел в остановочный павильон.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие медики оказали водителю медицинскую помощь.

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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