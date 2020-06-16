Пьяный водитель Audi протаранил автобусную остановку в Пскове
Пьяный водитель не справился с управлением и протаранил остановку около дома №56 на улице Советской армии в Пскове.
Как сообщает Псковское агентство информации, по предварительным данным, 15 июня, водитель, управляя автомобилем Audi, не справился с управлением и протаранил дерево, после чего влетел в остановочный павильон.
Фото: ПАИ
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие медики оказали водителю медицинскую помощь.
На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой медицинской помощи.
Фото: ПАИ
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU