Священнику дадут 100 тысяч штраф за повреждение церкви

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:53:48+03:00

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Псковскому священнику объявили до 100 тысяч рублей штрафа за повреждение окна церкви Жён-мироносиц.

Составляется протокол об административном правонарушении по статье 7.14 КоАП РФ – повреждение объекта культурного наследия. Подобный протокол составляется и на юридическое лицо «Лесток-Псков». В последствии суд вынесет приговор.

Батюшка выступал как физическое лицо, а не от имени религиозной организации.

«Заказчику как физическому лицу грозит от 15 до 100 тысяч рублей штраф, а юридическому лицу придётся заплатить от 200 тысяч до 1 млн рублей», – и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал Псковскому агентству новостей.

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Пострадавшую церковь навестил митрополит Псковский и Порховский Тихон и назначил проверку произошедшего со своей стороны.

Также, митрополит высказывался, что пластиковые окна в древний храм XV века вставлять – преступление.

Ранее мы писали, что злоумышленники проделали отверстие в стене храма Жен Мироносиц.

ИСТОЧНИК KP.RU