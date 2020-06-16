Парады в честь Победы пройдут в 28 городах России
В 28 российских городах пройдут парады в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Это знак глубокого уважения к ветеранам» - считает Конашенков.
Парады и салюты пройдут в городах-героях и в городах, где есть штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов.
В остальных городах страны проведут мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих.
Все мероприятия назначены на 24 июня. В Псковской области же парада не будет в связи с карантинными мерами.
ИСТОЧНИК KP.RU