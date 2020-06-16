Парады в честь Победы пройдут в 28 городах России

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:23:13+03:00

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В 28 российских городах пройдут парады в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Это знак глубокого уважения к ветеранам» - считает Конашенков.

Парады и салюты пройдут в городах-героях и в городах, где есть штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов.

В остальных городах страны проведут мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих.

Все мероприятия назначены на 24 июня. В Псковской области же парада не будет в связи с карантинными мерами.

ИСТОЧНИК KP.RU