Стадион «Электрон» сохранит свое предназначение
Спортивно-развлекательный комплекс «Электрон» продолжит функционировать, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя Псковского областного Собрания Александра Котова.
«Мы интересовались у разработчиков, бассейн останется, и будет работать на территории, где он располагается, как собственно это происходит и сейчас», – отметил Александр Котов.
Сегодня на сессии областного Собрания, во время обсуждения вопроса, первый вице-губернатор области Вера Емельянова подчеркнула, что исторический парк «Россия – моя история», который планируют достроить до конца текущего года, занимает небольшую часть пространства, так что стадион «Электрон» должен будет сохранить свое предназначение
ИСТОЧНИК KP.RU