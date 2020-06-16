Стадион «Электрон» сохранит свое предназначение

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:48:13+03:00

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Спортивно-развлекательный комплекс «Электрон» продолжит функционировать, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя Псковского областного Собрания Александра Котова.

«Мы интересовались у разработчиков, бассейн останется, и будет работать на территории, где он располагается, как собственно это происходит и сейчас», – отметил Александр Котов.

Сегодня на сессии областного Собрания, во время обсуждения вопроса, первый вице-губернатор области Вера Емельянова подчеркнула, что исторический парк «Россия – моя история», который планируют достроить до конца текущего года, занимает небольшую часть пространства, так что стадион «Электрон» должен будет сохранить свое предназначение

ИСТОЧНИК KP.RU