Псковский аграрий предлагает продавать молоко по цене топлива

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:13:17+03:00

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Молоко должно стоить как литр топлива, заявил сегодня в эфире ПАИ-live псковский аграрий, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Он отметил, что средняя цена за литр молока сейчас составляет 28-29 рублей.

«Мне, как руководителю предприятия хотелось бы, чтобы цена на молоко была как цена топлива. Вот когда так будет, тогда и сельское хозяйство сможет жить без господдержки», - отметил Андрей Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU