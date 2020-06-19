Как Псковичи смогут почтить день памяти и скорби

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:05:17+03:00

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В День памяти и скорби - 22 июня - пройдут всероссийские акции «Красная гвоздика» и «Свеча памяти».

Акция «Красная гвоздика» проводится благотворительным фондом «Память поколений» и охватывает не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников всех войн и боевых конфликтов, в которых принимали участие наши соотечественники.

Приобрести значок можно будет в магазинах по всей стране. Все собранные в ходе акции средства будут направлены на оказание адресной медицинской помощи ветеранам боевых действий

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В День памяти и скорби можно будет также зажечь свою «свечу памяти» на сайте https://деньпамяти.рф/.

Каждая зажженная свеча собирает деньги для благотворительного фонда «Память поколений», который направляет средства на оказание медицинской помощи ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU