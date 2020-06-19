Жара продолжается: прогноз погоды в Пскове на 19 июня

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:08:34+03:00

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Сегодня днем в Псковской области воздух прогреется до +33 градусов по Цельсию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В целом ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах прогнозируется небольшой дождь, возможны грозы.

Температура днем от +28 до +33 градусов.

В ночные часы температура воздуха будет +13 до +18 градусов. Теплый ветер юго-восточных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

ИСТОЧНИК KP.RU