2020-06-19T12:08:56+03:00
Происшествия

Пьяный Пскович спровоцировал лобовое столкновение с молоковозом и не пострадал

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Лобовое столкновение молоковоза с автомобилем Chery Tiggo произошло вчера в Псковском районе недалеко от деревни Фомкино, сообщает Псковское агентство информации.

Пьяный водитель на автомобиле Chery Tiggo выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом. В результате удара молоковоз съехал в кювет и опрокинулся.

Как отметили очевидцы происшествия, виновник ДТП был сильно пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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В результате ДТП пострадал водитель молоковоза и пассажир Chery Tiggo. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время ведутся проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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