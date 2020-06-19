Пьяный Пскович спровоцировал лобовое столкновение с молоковозом и не пострадал
Лобовое столкновение молоковоза с автомобилем Chery Tiggo произошло вчера в Псковском районе недалеко от деревни Фомкино, сообщает Псковское агентство информации.
Пьяный водитель на автомобиле Chery Tiggo выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом. В результате удара молоковоз съехал в кювет и опрокинулся.
Как отметили очевидцы происшествия, виновник ДТП был сильно пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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В результате ДТП пострадал водитель молоковоза и пассажир Chery Tiggo. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.
В настоящее время ведутся проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU