В Пскове обнаружена фальшивая стодолларовая купюра

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:41:33+03:00

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Сотрудники полиции в одном из финансовых учреждений Пскова изъяли фальшивую стодолларовую купюру. По имеющимся сведениям, поступила она от 21-летнего псковича. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

На кассе в одном из торговых комплексов вчера обнаружили фальшивая пятитысячную купюру. Установлено, что в магазин она поступила она от 49-летнего жителя Печорского района

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция рекомендует гражданам внимательнее проверять купюры и помнить, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU