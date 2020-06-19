2020-06-19T14:01:14+03:00
Общество

Торговые центры Пскова с 20-го июня откроют свои двери для посетителей

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Сегодня во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Михаил Ведерников рассказал об ослаблении ограничительных мер и возможности открытия торговых центров.

На оперштабе было отмечено, что с 20 июня, с учетом соблюдением всех требований, возможно возобновить работу магазинов в торговых центрах, однако кинотеатры, фудкорты и детские игровые зоны по-прежнему будут закрыты.

Администрация магазинов должна будет обеспечивать наличие средств дезинфекции и следить, чтобы покупатели были в масках. Необходимо также обеспечить обязательную санитарную обработку всех контактных поверхностей.

Было отмечено, что несовершеннолетним находиться на территории торговых/развлекательных центров без сопровождения взрослых

Сфера общепита сможет начинать работу в режиме веранд и летних кафе, с жёсткими соблюдениями всех мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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