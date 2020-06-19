2020-06-19T15:47:31+03:00
Происшествия

Мужчина на самосвале сбил пьяного велосипедиста в Псковском районе

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Фото: ПАИФото: ПАИ
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Мужчина на грузовом автомобиле ГАЗ-53-14 сбил велосипедиста около деревни Забелино Псковского района. ДТП произошло сегодня около 13:30, сообщает Псковское агентство информации.

По словам очевидцев происшествия, мужчина, ехавший на велосипеде, был пьян. Перед подъезжавшим грузовиком велосипедист резко вильнул в сторону, в результате чего попал под колеса грузовика. После столкновения мужчину вместе с велосипедом еще протащило по дороге.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

В результате ДТП велосипедиста в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение города Пскова

Водитель, вместе с очевидцами происшествия, оказывал пострадавшему медицинскую помощь до прибытия медиков.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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