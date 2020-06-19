Мужчина на самосвале сбил пьяного велосипедиста в Псковском районе
Мужчина на грузовом автомобиле ГАЗ-53-14 сбил велосипедиста около деревни Забелино Псковского района. ДТП произошло сегодня около 13:30, сообщает Псковское агентство информации.
По словам очевидцев происшествия, мужчина, ехавший на велосипеде, был пьян. Перед подъезжавшим грузовиком велосипедист резко вильнул в сторону, в результате чего попал под колеса грузовика. После столкновения мужчину вместе с велосипедом еще протащило по дороге.
Фото: ПАИ
В результате ДТП велосипедиста в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение города Пскова
Водитель, вместе с очевидцами происшествия, оказывал пострадавшему медицинскую помощь до прибытия медиков.
Фото: ПАИ
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU