Рекордный зной идет на спад: прогноз погоды в Пскове на 20 июня
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С сегодняшнего дня жара в Псковской области пойдет на спад.
По данным «Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня по Псковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений, при грозе порывистый.
Температура по области ночью составит от +17 до +19 градусов, днем от +24 до +26.
Скорость ветра достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
ИСТОЧНИК KP.RU