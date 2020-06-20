2020-06-20T09:34:35+03:00
Общество

Рекордный зной идет на спад: прогноз погоды в Пскове на 20 июня

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С сегодняшнего дня жара в Псковской области пойдет на спад.

По данным «Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня по Псковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений, при грозе порывистый.

Температура по области ночью составит от +17 до +19 градусов, днем от +24 до +26.

Скорость ветра достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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