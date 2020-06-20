На центральном пляже Пскова выставили социальную разметку

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:03:05+03:00

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На днях на Псковском городском пляже, около Мирожского монастыря, выставили разметку для соблюдения социальной дистанции между отдыхающими.

Псковичи в социальных сетях уже успели удивиться нововведению. Одна из жительниц города спросила в социальных сетях, «что это за частокол на городском пляже и зачем?»

Фото: ПАИ

Красно-белые столбики «поделили» песчаный берег на небольшие квадраты. Зонирование должно помочь загорающим сохранять социальную дистанцию, чтобы не заразить друг друга.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук отметил, что пока что «пляж никто официально не открывал». Однако никто не запрещает псковичам искупаться где-то в «укромном» месте, где нет большого скопления народа.

Фото: ПАИ

ИСТОЧНИК KP.RU