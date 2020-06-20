2020-06-20T13:33:25+03:00
Происшествия

Два человека пострадало в ДТП в Порховском районе

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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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Два человека пострадало вчера около 11:05 в ДТП на 159 километре автодороги «НовгородПсков» в Порховском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

61-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с автомобилем Renault Laguna, под управлением 63-летнего мужчины.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, в результате ДТП 48-летняя пассажир автомобиля Toyota Camry и 42-летний пассажир автомобиля Renault Laguna получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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