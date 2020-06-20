Псковский врач попросила у Владимира Путина поддержки в вопросе строительства новой больницы
Сегодня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.
Заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы (COVID-центра) Анастасия Повторейко попросила у главы государства поддержки в вопросе строительства в регионе новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.
Анастасия Повторейко отметила что, учитывая значимый опыт и скорость, хотелось бы, чтобы этим занялось именно Министерство обороны: «Чтобы в этом году уже быть готовыми в случае второй волны пандемии».
Ответ президента не заставил себя ждать: «Я пометил, мы этим займёмся».
ИСТОЧНИК KP.RU