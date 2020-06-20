2020-06-20T15:24:44+03:00
Общество

Псковский врач попросила у Владимира Путина поддержки в вопросе строительства новой больницы

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.

Заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы (COVID-центра) Анастасия Повторейко попросила у главы государства поддержки в вопросе строительства в регионе новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.

Анастасия Повторейко отметила что, учитывая значимый опыт и скорость, хотелось бы, чтобы этим занялось именно Министерство обороны: «Чтобы в этом году уже быть готовыми в случае второй волны пандемии».

Ответ президента не заставил себя ждать: «Я пометил, мы этим займёмся».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24