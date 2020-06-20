Псковский врач попросила у Владимира Путина поддержки в вопросе строительства новой больницы

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:24:44+03:00

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Сегодня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.

Заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы (COVID-центра) Анастасия Повторейко попросила у главы государства поддержки в вопросе строительства в регионе новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках.

Анастасия Повторейко отметила что, учитывая значимый опыт и скорость, хотелось бы, чтобы этим занялось именно Министерство обороны: «Чтобы в этом году уже быть готовыми в случае второй волны пандемии».

Ответ президента не заставил себя ждать: «Я пометил, мы этим займёмся».

ИСТОЧНИК KP.RU