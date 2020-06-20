Лосёнок погиб под колёсами иномарки в Гдовском районе

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:52:37+03:00

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Лосенок погиб вчера под колесами автомобиля Volkswagen Tiguan около деревни Добручи.

Семейная пара, ехавшая в автомобиле Volkswagen Tiguan, соблюдала скоростной режим. Лосенок выскочил на дорогу буквально из ниоткуда, что не дало водителю ни единого шанса успеть среагировать.

Как сообщили Комсомольской правде в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, убедились, что водитель в данной ситуации не виноват. В связи с этим, было принято решение в отказе от возбуждения дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU