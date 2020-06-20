Лосёнок погиб под колёсами иномарки в Гдовском районе
Лосенок погиб вчера под колесами автомобиля Volkswagen Tiguan около деревни Добручи.
Семейная пара, ехавшая в автомобиле Volkswagen Tiguan, соблюдала скоростной режим. Лосенок выскочил на дорогу буквально из ниоткуда, что не дало водителю ни единого шанса успеть среагировать.
Как сообщили Комсомольской правде в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, убедились, что водитель в данной ситуации не виноват. В связи с этим, было принято решение в отказе от возбуждения дела об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU